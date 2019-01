Giudice Sportivo: Robur-Pro Piacenza 3-0 a tavolino. -1 agli emiliani

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nella seduta del 7 Gennaio 2018 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL 29 E 30 DICEMBRE 2018

GARA ROBUR SIENA – PRO PIACENZA (non disputata)

Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali RILEVA

- che la gara in oggetto non si è disputata per mancata presentazione della società Pro Piacenza;

- che, a norma dell’art 55 comma 1) delle NOIF, la squadra che non si presenta in campo è considerata rinunciataria;

Tutto ciò considerato DELIBERA:

- di infliggere alla società Pro Piacenza la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Robur Siena;

- di comminare alla società Pro Piacenza, a norma del comma 2 dell’art 53 NOIF, la penalizzazione di 1 punto di penalizzazione nell’attuale classifica.