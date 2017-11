Giudice Sportivo Serie C, quattro giudici nel Girone C

© foto di Giuseppe Scialla

Quattro calciatori squalificati all'esito delle gare della 13^ giornata di andata del Girone C di Serie C. Si tratta, come da comunicato del Giudice Sportivo, di Onescu (Catanzaro), De Giorgi (Fidelis Andria), Morero (Juve Stabia), Camilleri (Sicula Leonzio).