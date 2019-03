© foto di Federico Gaetano

Gondo rovina la festa della Juve Stabia all'ultimo minuto. Il Rieti strappa infatti l'1-1 in casa delle Veppe, alla quarta vittoria consecutiva senza successo. Il vantaggio dei campani era stato siglato da Canotto al 26'. Con questo risultato la squadra di Castellammare di Stabia, comunque capolista nel girone C di Serie C, si porta a +3 sul Trapani secondo. Il Rieti stacca il Siracusa e si porta a +2 sul Bisceglie terzultimo (considerando il Matera già escluso)

Juve Stabia-Trapani 1-1 (26' Canotto; 90'+3 Gondo)