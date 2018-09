Gonzalez: "Voglio restare in Italia, auguro il meglio all'Alessandria"

© foto di Matteo Papini/Image Sport

Pablo Gonzalez, bomber argentino svincolatosi dall'Alessandria, si è così raccontato a ZonaCalcio.net: "Voglio trovare un club che mi permetta di essere ancora decisivo, la mia intenzione è di rimanere in Italia e sono alla ricerca di un progetto avvincente. Mi sto allenando e mi mantengo in forma in attesa della chiamata giusta. Ad Alessandria abbiamo fatto dei grandi campionati ma non sono bastati per portare questo club in B. Ci siamo andati vicino l’anno che siamo arrivati a pari punti con la Cremonese, peccato perché avevamo impresso al campionato un ritmo eccezionale soprattutto nel girone d’andata poi nel ritorno siamo calati e ciò ha inciso sul nostro percorso, non siamo stati in grado di gestire i punti di vantaggio. Auguro al meglio a questa società, con la quale mi sono tolto la gioia di vincere una Coppa Italia di C", ha detto.