Gori (Medico Rimini): "Non possiamo lasciare gli ospedali per occuparci della squadra"

Il medico del Rimini Cesare Gori, intervistato dal Corriere Romagna ha parlato delle difficoltà di far ripartire la Serie C in questo momento in cui la crisi sanitaria legata al Cornavirus è ancora in atto: "Se succede qualcosa la colpa è del medico e qui ce ne vuole almeno uno che stia tutti i giorni a contatto con la squadra, quando in serie C questo non capita mai. Non ci sono le attrezzature per far fronte al protocollo, per non parlare poi dei costi che sarebbero enormi. Non si può chiedere di lasciare le corsie e i pazienti Covid per occuparsi 24 ore di una squadra".