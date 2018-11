Nuovo incarico in vista per il Gozzano. Il club ha infatti ufficializzato la scelta del direttore Francesco Musumeci in qualità di nuovo capo scout. Di seguito quanto apparso sul sito ufficiale.

"A.C. Gozzano ufficializza l'accordo con Francesco Musumeci, capo scouting che collaborerà con la nostra Società. In passato ha svolto l'incarico di Responsabile Scouting in società professionistiche come Palermo ed Arezzo".