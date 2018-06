Gozzano, Capogna sulla Sanremese: "Rinuncerei alla C per piazza così"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

La Sanremese è sulle tracce di Riccardo Capogna, classe 1988 in forza quest'anno al Gozzano, compagine piemontese che ha vinto in proprio girone di Serie D. A confermarlo è stato lo stesso attaccante ai microfoni di rivierasport.it: "Ho avuto dei contatti con la Sanremese e mi ha chiamato il Direttore Pino Fava. Ora è presto per sbilanciarmi, anche perché devo parlare con il Gozzano visto che voglio dare la priorità alla società in cui ho giocato quest'anno. Rinuncerei comunque alla Serie C per piazze importanti in D e Sanremo rientra sicuramente tra queste".