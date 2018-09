Gozzano, Casella: "Situazione paradossale. Mai me lo sarei immaginato"

Intervistato da TuttoC.com il direttore sportivo del Gozzano Alex Casella ha parlato del caos ripescaggi dopo la decisione del Collegio di Garanzia di ieri che apre le porte alla riammissione in Serie B della Virtus Entella, club contro il quale i piemontesi hanno fatto il proprio esordio in Serie C e che ora potrebbe non valere più ai fini della stagione: “Debutto bis? Così abbiamo appreso anche noi dagli organi di stampa. Certezze ancora non ne abbiamo però sembrerebbe che il club di Chiavari abbia la possibilità di essere ammessa in B, annullando la partita giocata due giorni fa. È paradossale, continuiamo ad avere cambiamenti e slittamenti, ma una cosa del genere non me la sarei mai immaginata. Per noi cambia solo la possibilità di rigiocare una partita nella quale abbiamo fatto zero punti. E questo è positivo, così come la possibilità di esser cresciuti dal punto di vista della personalità in questo match con l'Entella, nel quale tanti giocatori rientravano dopo anni nei professionisti e altri erano al debutto. -continua Casella – Secondo? Potrebbe non essere più il primo storico marcatore in C del Gozzano e spiace per lui. Se quello realizzato con l'Entella non sarà il primo gol ufficiale in C della storia del Gozzano, spero che si rifaccia domenica a Cuneo. Viterbese al posto dei liguri? Andrebbe via una squadra di qualità e arriverebbe una squadra di qualità. Quindi non cambierebbe tanto, sono due club che ambiscono a un campionato diverso rispetto al nostro".