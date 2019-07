Fonte: Michele Criscitiello

Paulo Vitor Barreto torna a giocare. L'attaccante brasiliano, classe 1985, è stato convocato per il ritiro del Gozzano, club neo promosso in Serie C. Il giocatore, ex tra le altre di Bari e Torino, è fermo dal 2015, dopo il termine dell'avventura con la maglia del Venezia. Barreto è stato vittima, nel corso della sua carriera, di una serie impressionante di infortuni; adesso potrebbe essere arrivato il tanto atteso momento del ritorno in campo.