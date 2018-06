Gozzano, Gaburro lascia. Idea Maspero per la panchina

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Gianluca Gaburro ha scelto di lasciare il Gozzano, nonostante la storica promozione in Serie C. Un ribaltone che potrebbe portare alla guida dei piemontesi Riccardo Maspero, ex tecnico di Pavia e Mantova. Per Gaburro all’orizzonte c’è una big di Serie D: il Lecco che punta a tornare nei professionisti. Lo riferisce Gazzamercato.it.