Gozzano, si torna davvero a casa: c'è l'ok per il "D'Albertas"

Torna finalmente a casa il Gozzano. Dopo l'esordio al "Piola" di Vercelli, anche lo scorso anno casa dei rossoblù, la squadra piemontese potrà tornare a giocare nell'impianto di Gozzano "Alfredo D'Albertas", che quest'oggi ha ricevuto l'ok da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

Questo il comunicato della Lega Pro:

"La Lega ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 12 settembre 2019, ha esaminato l’istanza presentata dalla Società A.C. Gozzano S.r.l. in data 27 agosto 2019, per l’utilizzo dello Stadio “Alfredo D'Albertas" ubicato nel proprio comune, in luogo dello Stadio “Silvio Piola” di Vercelli, autorizzato in deroga in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2019/2020.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dalla società A.C. Gozzano S.r.l. per l’utilizzo dello Stadio “Alfredo D'Albertas" di Gozzano, per la stagione sportiva 2019/2020.

Si rende noto, conseguentemente, che la gara Gozzano-Giana Erminio in programma DOMENICA 15 SETTEMBRE 2019, verrà disputata nello Stadio “Alfredo D'Albertas" di Gozzano, con inizio alle ore 17.30".