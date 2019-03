Gozzano, Soda: “Abbiamo iniziato a giocare solo dopo il gol subito”

Fonte: TuttoC.com

Sconfitta per 1 a 0 per il Gozzano nel derby con la Pro Vercelli giocato questo pomeriggio alle 14,30 e valevole per la 33^ giornata del Girone A. Ecco le parole in sala stampa del tecnico rossoblu Antonio Soda:

“Purtroppo per iniziare a giocare e reagire dobbiamo sempre prendere gol, all'inizio eravamo un po' contratti ed abbiamo concesso un po' troppo spazio sugli esterni, poi abbiamo preso gol sulla punizione di Mammarella. Abbiamo provato a riprendere la partita, con Messias nella ripresa ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo però svegliarci e giocare la partita prima di prendere gol. Guitto ha bisogno di giocare, ha avuto qualche problema all'inizio ma poi ha preso spazio. Era già programmato il suo cambio, visto che non può avere i 90 minuti nelle gambe, è comunque un giocatore ritrovato. Ora dobbiamo cercare di fare più punti possibile in questo finale di campionato, spiace per questa sconfitta anche se è arrivata contro una squadra forte. Dobbiamo rimboccarci le maniche, perché il campionato non è finito. Dobbiamo essere più cattivi, anche sottoporta. Oggi abbiamo sbagliato tanto, anche in ripartenza ci è capitato di sbagliare l'ultimo passaggio e commettere errori tecnici”.