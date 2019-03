Gozzano, Soda amaro: "Abbiamo regalato un tempo agli avversari"

Fonte: TuttoC.com

Non può essere soddisfatto mister Antonio Soda al termine di una nuova sconfitta, questa volta interna, per mano di un'Olbia ordinata quanto basta ed efficace quanto basta. E' un Gozzano che non vince più: primo tempo impalpabile e un'espulsione a vanificare una spinta offensiva che i primi minuti della ripresa avevano rivelato promettendo un secondo tempo di grande volontà. Nodi della gara che sono, inevitabilmente, anche i temi sul tavolo della conferenza post-partita raccolta dai canali ufficiali della società piemontese.

"Era una partita da vincere, visto che avevamo di fronte una diretta concorrente" spiega il tecnico dei novaresi. "Però non si può vincere queste partite se si esprime un primo tempo come quello che abbiamo visto. Noi non abbiamo mai fatto un primo tempo del genere. Basti pensare che abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, quando eravamo con l'uomo in meno e tuttavia abbiamo aggredito gli spazi: atteggiamento che non avevamo nella prima metà di gara perché partivamo molto bassi. Ripeto: ciò che abbiamo fatto nel secondo tempo dovevamo apportarlo anche nella prima frazione. E non mi spiego l'atteggiamento iniziale: abbiamo giocatori che attaccano gli spazi giocando velocemente, dobbiamo giocare con queste modalità. Lo abbiamo fatto nella seconda parte, creando anche qualche occasione che però abbiamo sprecato. Emiliano? Mi dispiace, lui dà l'anima in campo, non me l'aspettavo ma sinceramente non ho visto bene l'azione. Dobbiamo reagire e abbiamo gli uomini per farlo: per essere allo stesso tempo umili e aggressivi".