Gozzano, Soda: "C'erano due rigori per noi, sconfitta immeritata"

C'è molto rammarico nelle parole di Antonio Soda a fine gara. Il tecnico del Gozzano ha commentato così la sconfitta della sua squadra contro la Pro Patria:

"L'approccio alla gara è stato buono, poi c'è stato il gol di Colombo e siamo stati costretti a rincorrere. Dispiace perchè poi è diventato tutto più difficile, anche se abbiamo avuto le nostre occasioni per pareggiare. Abbiamo avuto una grande occasione con Messias che ha messo Graziano davanti al portiere, lì bisognava far gol e la partita sarebbe cambiata. E' un momento che le cose non ci girano bene"

Recriminazioni per alcune scelte arbitrali: "C'era un rigore nettissimo per noi, ma non voglio attaccarmi a quello. La squadra ha lottato e poteva pareggiare, la Pro Patria è forte, se gli lasci spazio sono devastanti. Ma a mio avviso il pareggio poteva starci. Nella ripresa hanno chiuso il match in contropiede, ci poteva stare, non posso dire nulla ai miei ragazzi. Gli episodi sono stati sfortunati"

Il Gozzano non si sente ancora fuori pericolo: "Dobbiamo fare ancora i punti necessari a salvarsi, non vogliamo aiuti da nessuno ma solo giustizia. Poteva esserci un altro rigore nel secondo tempo per un fallo di mano. Il punto sarebbe stato utile per la classifica e per il morale, abbiamo sbagliato a non far gol. Il calcio è anche questo"