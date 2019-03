Gozzano, Soda: "Contento di quello che abbiamo portato a casa"

Fonte: TuttoC.com

Visibilmente soddisfatto dal verdetto del campo Antonio Soda, allenatore del Gozzano, ha commentato nel post-partita il pareggio a reti bianche nel derby contro il Novara. Le sue dichiarazioni: “Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto. Un pareggio contro una corazzata come il Novara è importante. Siamo contenti per questo risultato perché, dopo aver perso contro il Cuneo, loro volevano vincere questa partita. Abbiamo avuto, come loro, le nostre occasioni. . Rigore? Io non l'ho visto, dalla mia postazione è troppo lontano. Sono contento di quello che abbiamo portato a casa. Andata? E' cambiato tanto. Loro sono diversi, noi invece siamo senza qualche giocatore. La prestazione c'è stata, un pareggio contro il Novara non era facile. Guardiamo alle prossime partite, ci servono punti. Volevo dedicare questo pareggio al patron Alesina, nella speranza possa venire a vedere le nostre partite, e ai nostri tifosi perché non mollano mai. Mangraviti? L'ho sostituito per crampi. Mi dispiace non aver potuto dare del minutaggio a Guitto, è quasi pronto. Abbiamo lavorato per arrivare qua, ci siamo meritato tutto ciò sul campo. Andiamo avanti sulla nostra strada, cercando di ottenere il nostro obiettivo: la salvezza. Rimangono sei partite e dobbiamo fare punti che ci permettano di stare tranquilli”.