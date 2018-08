Gozzano, Soda: "In campo con un atteggiamento propositivo"

Il tecnico del Gozzano Antonio Soda ha parlato del match di Coppa Italia di C: "In Lombardia avevamo fatto bene - evidenzia Tuttosport - sempre tenendo conto che siamo agli albori della stagione. Ma ho percepito segnali più che incoraggianti, potevamo vincere senza rubare nulla. Adesso, però, non dobbiamo fare calcoli, abbiamo un leggero vantaggio ma guai a pensare di poterci accontentare del pareggio per 0-0 o 1-1. Dobbiamo andare in campo con un atteggiamento propositivo, pronti a giocarcela".