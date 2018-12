Gozzano, Soda soddisfatto: "Gara interpretata benissimo"

Dopo il pareggio esterno ottenuto contro l'Entella, il tecnico del Gozzano Antonio Soda ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Partita difficile però è stata interpretata benissimo dai miei ragazzi, abbiamo fatto la nostra partita, ci siamo raccolti bene e siamo ripartiti benissimo contro una signora squadra, allenata da un allenatore importante. Questi ragazzi hanno fatto 22 punti nel girone di andata ora vedremo, insieme al direttore, se prendere qualcuno nel mercato di gennaio visto anche l'infortunio di Bini. Messias è un giocatore per noi importantissimo perché ci fa ribaltare l'azione, salta l'uomo e ci mette in condizione di attaccare la porta. È di categoria superiore. Emiliano si è adattato a giocare nella zona dove solitamente gioca Bini ed è stato molto bravo, dimostrando la sua esperienza. Rolando ha sempre giocato ma oggi era una partita più adatta alle caratteristiche di Messias, visto anche che mi era sembrato un po' in calo contro l'Arzachena. Se non fossimo rimasti in dieci forse avrei rischiato qualcosa ma ci teniamo questo punto perché l'Entella è una grande squadra".