Gozzano, Soda: "Troppe occasioni fallite, abbiamo fatto il massimo"

Fonte: TuttoC.com

Ennesima delusione per il Gozzano, che disputa una partita ad armi pari contro in casa della Carrarese, ma alla fine soccombe a causa di una disattenzione difensiva. La retroguardia piemontese, attenta per tutti i 90 minuti, si fa sorprendere in contropiede nel momento in cui forse i rossoblù hanno pensato di poterla vincere. Ecco le parole in conferenza stampa allo Stadio dei Marmi del tecnico Antonio Soda:

"La sconfitta lascia l'amaro in bocca, dispiace perchè avevamo fatto una grande partita. Giocavamo contro una grande squadra, ma l'abbiamo messa in grande difficoltà. Abbiamo sbagliato dei gol davanti al portiere, alla fine è emersa la maggiore qualità dei loro giocatori, Caccavallo ne è un esempio. Il portiere ha fatto un miracolo su Messias, Rolfini da solo ha sbagliato. Abbiamo creato tantissime palle gol, più di questo non potevamo fare. Anche Baldini ha ammesso che non meritavamo di perdere"

La stagione del Gozzano può considerarsi comunque positiva: "Abbiamo interpretato la partita con personalità, nonostante schierassimo molti giovani. Come società abbiamo l'obiettivo di far crescere questi ragazzi e di metterli in mostra. Dispiace perchè non meritavamo di perdere oggi, abbiamo fatto una grande stagione per essere la prima di Serie C, raggiungendo anche i quarti di finale di Coppa. A 3 partite dalla fine siamo quasi salvi, ma vogliamo chiudere al meglio"