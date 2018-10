Gozzi: "Entella scomoda? Forse sono stato poco accondiscendente"

© foto di Luca Sanguinetti

Continua la battaglia dell'Entella per la riammissione in Serie B. Di questo è tornato a parlarne il presidente dei Diavoli Neri a Il Secolo XIX Antonio Gozzi: "Ho visto cose che voi umani nemmeno potete immaginare. E' l'istantanea perfetta. Voglio riunirmi con i ragazzi e i miei collaboratori per vedere come agire. Non sappiamo nemmeno quando il TAR fisserà la prossima udienza, siamo in una situazione di totale incertezza. Le elezioni federali del 22? Mi auguro di avere una FIGC meno nemica di com'è stata questa per ragioni che mi sono incomprensibili. Entella scomoda? Forse da vicepresidente della Lega di B sono stato poco accondiscendente e non vado oltre".