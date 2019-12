Granoche: "A Modena sono stato bene, ma difficilmente lascerà Trieste"

© foto di Federico Gaetano

Il centravanti della Triestina Pablo Granoche ha parlato in vista della sfida contro il Modena, sua ex squadra e club che lo rivorrebbe con sé a gennaio, spiegando le emozioni per la gara e spegnendo le voci di mercato: “Sarà una partita speciale perché è la prima volta che affronto il Modena, dopo essere andato via tre anni fa. Farà effetto avere i gialloblu come rivali, ma noi dobbiamo assolutamente vincere. Le tre stagioni trascorse a Modena, per me, sono indimenticabili. L’ultima, quella della retrocessione, è stata un’annata tribolata e retrocedere così mi fa male ancora oggi. A Modena sono stato veramente bene, è una piazza che mi ha dato tanto, soprattutto l’affetto dei tifosi che è lo stesso che io nutro ancora per loro. - conclude El Diablo come riporta la Gazzetta di Modena - Mercato? Non ho avuto contatti con nessuno e difficilmente lascerò la Triestina a gennaio. Mi sento al centro del progetto e vorrei finire qui la mia carriera”.