Granoche ritorna a Trieste: 11 anni dopo, con lo stesso entusiasmo

“Ho lo stesso entusiasmo di 11 anni fa”. Così il centravanti Pablo Granoche si è presentato nuovamente a Trieste, città che ha tenuto a battesimo il suo esordio in Italia nell'agosto del 2007, subito bagnato con la rete del pareggio contro il Messina. Quello fu solo il primo di una lunga serie che gli permise di chiudere l'anno con 24 reti (meglio fece solo Denis Godeas con 28 centri) attirando su di sé l'attenzione di molti club e mettendo subito in chiaro che in cadetteria un giocatore come lui avrebbe potuto fare la differenza, come ha poi fatto essendo il miglior marcatore straniero di tutti i tempi e uno dei migliori in assoluto. L'anno successivo però non fu all'altezza delle aspettative, anche a causa di un infortunio, con appena 7 reti in 24 presenze prima dell'addio per approdare in Serie A alla corte del ChievoVerona e poi iniziare un lungo pellegrinare per l'Italia e la cadetteria trovando a Modena la piazza in cui brillare maggiormente (36 reti in 87 partite).

A 35 anni il ritorno alla Triestina con cui esordirà per la prima volta in Serie C: due anni da calciatori, con l'obiettivo di riportare gli alabardati in Serie B, e poi un terzo anno da allenatore delle giovanili. Per legare il suo nome ancor più strettamente a una piazza che non l'ha mai dimenticato.