Gravina: "Capisco amarezza di Piazza ma parole inconcepibili"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ItaSportPress dopo le pesanti reazioni della Reggiana successive all'eliminazione dai playoff promozione per mano del Siena: "Capisco che possono anche esserci momenti di sconforto per il risultato. Capisco che l’amarezza è forte e il presidente della Reggiana Piazza ha avuto un momento di nervosismo eccessivo, comprensibile sotto il profilo della delusione dopo una lunga stagione, ma non è concepibile sotto il profilo delle affermazioni usate. Io non commento la sua amarezza ma la capisco essendo un uomo di sport”