Gravina: "Complimenti al Lecce per la promozione in serie B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sul sito ufficiale del Lecce troviamo le parole del presidente della Lega Pro Gabriele Gravina dopo la promozione del club pugliese in serie B: Felicitazioni per la conquista da parte del Lecce del pass per la B. Una promozione nasce dal gioco di squadra di più competenze: dai vertici di un club, alla squadra, allo staff tecnico, a coloro che lavorano nella società fino al supporto della tifoseria. "Con il talento si vincono le partite, ma è con il lavoro di squadra e l'intelligenza che si vincono i campionati". Come dice un grande protagonista dello sport come Michael Jordan.

Oggi è una giornata che entra nella storia del Lecce, che è pronto a viverne altre.

Ad maiora!