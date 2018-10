Gravina: "Il professionismo in Serie C non è più sostenibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gabriele Gravina, presidente della Serie C e a un passo dalla presidenza della FIGC, si è concesso in un'intervista a Il Secolo XIX: "La giustizia sportiva sarà uno dei primi punti sui quali abbiamo in mente di confrontarci e con molta velocità. Quello che sta accadendo non si deve ripetere. Il semiprofessionismo? Io guardo in faccia la realtà: il professionismo in C non è più sostenibile e bisogna essere responsabili. La C è un campionato in cui di professionismo ormai c'è poco, se non i tanti obblighi. E dobbiamo ripristinare un equilibrio economico quanto mai necessario", le sue parole.