Gravina: “Martedì tappa fondamentale per l'ingresso nell'Avellino"

© foto di Federico Gaetano

L'amministratore delegato della Italpol Alex Gravina ha parlato ai microfoni di Ottochannel della trattativa per l'ingresso nell'Avellino: “Martedì arriveranno ad Avellino due collaboratori per controllare i crediti fuori bilancio della società e per avere delle garanzie da parte di Walter Taccone. Se è tutto a posto tra martedì e mercoledì nomineremo un amministratore congiunto. In tal caso tra giovedì e venerdì sarò ad Avellino per un controllo operativo, per conoscere le persone che lavorano attualmente per l'Avellino Calcio. - continua Gravina come riporta Tuttoavellino.it - Massimo entro la fine di aprile chiuderemo il passaggio delle quote societarie. Martedì sarà però una tappa fondamentale per le verifiche dei fuori bilancio e le garanzie necessarie da parte di Taccone”.