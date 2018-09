Gravina: "La C partirà domenica, martedì o mercoledì"

Fonte: TuttoC.com

Basta slittamenti, calendari a Firenze, prima giornata forse su tre giorni, secondo turno obbligatoriamente il 22-23 settembre: novità importanti in Serie C. A spiegarle, in esclusiva ai microfoni di TuttoC.com, il presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina.

Presidente, con il rinvio del CONI lo start del campionato verrà modificato?

"No. Subito dopo la decisione del Collegio di Garanzia sui ripescaggi creeremo i gironi e i calendari. Se ci saranno 4-5 giorni di tempo, quindi se la decisione arriverà all'inizio della prossima settimana, faremo partire il campionato nel prossimo weekend, tra il 15 e più probabilmente il 16. Altrimenti il primo turno slitterà, forse in notturna, tra martedì 18 e mercoledì 19. Non escludo che, in caso di accoppiamenti geografici favorevoli e col pieno spirito collaborativo delle società, di avere alcune gare già di domenica 16 e le altre nei 2-3 giorni successivi. Tutto questo affinché nel weekend del 22-23 si possa tenere la seconda giornata di campionato".

Come mai questo scatto?

"Purtroppo non c'è più tempo per ulteriori rinvii. Ci sono tanti incastri, dovuti alla presenza di due squadre nella stessa struttura come Albinoleffe e Atalanta, ad esempio, che non ci permettono più di modificare determinate scelte".

E la cerimonia dei calendari?

"L'avremmo voluta svolgere a Roma: sarebbe stata bellissima. Invece per l'ennesima volta la Serie C subisce le decisioni altrui, anche da parte di chi pensava che la scelta di una Lega non avrebbe avuto ripercussioni sulle altre, e sarà costretta ad annullare la cerimonia. Quindi i sorteggi si svolgeranno a Firenze, la sera stessa in cui il CONI scioglierà le riserve sui ripescaggi. I consiglieri della Lega Pro sono già stati allertati, sanno che potrebbe capitare in qualsiasi giorno della prossima settimana. Proveremo a fare tutto in tempi record".

Tanti turni infrasettimanali in vista: potrebbe slittare la fine del campionato?

"Non credo. Nel caso di gironi a 20 potremmo avere 5-6 turni infrasettimanali più, magari, un turno a Santo Stefano. Prima però dobbiamo scoprire quanti saranno i team che prenderanno parte al campionato di Serie C".