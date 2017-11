Gravina: "Lavoriamo a un nuovo calendario per il Girone B"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina intervistato da TuttoC.com si è detto possibilista sul riscrivere il calendario del Gruppo B di Serie C dopo la radiazione del Modena: “Il problema è stato sollevato da alcuni presidente e l'ipotesi di far riposare due squadre mi sembra abbastanza anacronistica. Da qui è nata l'idea di lavorare a un nuovo tipo di calendario, stiamo riflettendo sulle soluzioni da prendere, riordinando le idee in modo da proporre al più presto un progetto che venga accolto all'unanimità. Turni infrasettimanali? Senza sosta i turni infrasettimanali nel Girone B potrebbero non avere più senso ma è ancora presto per parlarne. - continua Gravina – Sotto il profilo dell'immagine il caso Modena è stato un brutto colpo, ma dal punto di vista della regolarità sportiva non ha falsato nulla. Lo avrebbe fatto se si fosse arrivati al girone di ritorno, ma questa Lega ha voluto agire rapidamente per porre fine all'agonia. Noi come Lega, gestiamo l'organizzazione della competizione sportiva. Non abbiamo competenze che alcuni erroneamente ci attribuiscono. Chi è un attento osservatore capisce che serve una riflessione attenta sul nostro sistema ci sono effetti di promozioni e retrocessioni che generano alterazione di equilibri come per esempio quei club di B che finiti in C falliscono, non si iscrivono o vanno in crisi dopo pochi mesi di campionato. La mia speranza è che l'attuazione di una riforma possa essere veloce e rapida, già dalla stagione 2018/19. Senza una redistribuzione equa delle risorse non riusciremo mai ad avere in definitiva una più vivibile condizione umana e societaria in terza serie”.