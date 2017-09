Gravina: "Modena, questione stadio: o risposte concrete o sconfitte a tavolino"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Ai microfoni di Trc, come riporta il sito parlandodisport.it, il presidente della Lega Pro Gabriele Gravina ha affrontato la questione Modena, soffermandosi in particolar modo sul fatto dello stadio "Braglia":

"I termini per indicare una sede alternativa sono già scaduti e non possiamo accettare una società nomade, ora dal Modena ci aspettiamo solo risposte concrete altrimenti applicheremo il regolamento: 0-3 a tavolino per ogni gara senza stadio pre-indicato e alla terza sconfitta a tavolino scatta l’esclusione dal campionato”.

Parole che si aggiungono a una situazione già precaria, dato che, sempre stando a quanto riferisce Trc, il club gialloblù avrebbe trovato le porte chiuse a Forlì, ma anche a Sassuolo, dato che il "Ricci" non è omologato per la C, Una minaccia concreta, considerando che il club gialloblù, sempre secondo quanto riporta Trc, così come a Carpi, Mantova e Parma per ragioni di ordine pubblico.

Non solo: è attesa a breve la penalizzazione per il ritardato pagamento delle tasse a luglio che rischia di far sprofondare il Modena a -4.