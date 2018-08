Gravina, tweet a Frattini: "Fiduciosi in principio rispetto norme"

“L’Italia suscita di nuovo grande interesse, l’arrivo di CR7 in Serie A ne è la prova. Sono arrivati anche altri calciatori importanti, l’Inter era su Modric e la Juve pensava anche a Marcelo. Già il fatto di aver trattato grandi nomi è importante”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore...

Serie A, live dai campi - Bologna, Palacio recupera. Cagliari, Ceppitelli out

Gasperini: "CR7 ha portato un effetto positivo per tutto il calcio italiano"

Micheletti: "Inter delusione e Spalletti non ha alibi"

DI Mauro: "Roma, Pastore è forte ma non lo avrei mai preso"

Juve, tre piste per il centrocampo del futuro. Sfida al Barça per Rabiot

Cosmi: "Non ho ricevuto richieste nonostante i miei risultati"

Niang-Leganes, fumata grigia. Il Toro dice no al prestito con diritto

Torino, sirene tedesche per Ljajic: offerta dello Schalke 04

L’assemblea della @LegaProOfficial all’unanimita’ ha deciso il rinvio del campionato dopo il 7 settembre per rispetto del sistema calcio e del collegio di garanzia @FrancoFrattini . Fiduciosi nel principio del #rispetto delle norme. #serieC #calciAmo @FIGC

Gabriele Gravina , presidente della Lega Pro, ha inviato tramite Twitter un messaggio a Franco Frattini, presidente del Collegio di Garanzia del Coni: "L’assemblea della @LegaProOfficial all’unanimita’ ha deciso il rinvio del campionato dopo il 7 settembre per rispetto del sistema calcio e del collegio di garanzia @FrancoFrattini. Fiduciosi nel principio del #rispetto delle norme. #serieC #calciAmo @FIGC".

