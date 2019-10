Gregucci: "In Italia non si è ancora capita l'importanza dell Squadre U23"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Come riferisce tuttoc.com, mister Angelo Gregucci, reduce dall'esperienza con la Salernitana, è intervenuto telefonicamente nel corso della trasmissione Buongiorno Reggina e ha parlato dell'attuale campionato di Serie C, soffermandosi poi sulla questione legata alle seconde squadre: "Culturalmente le società non hanno capito l'importanza di poter far crescere i giovani nel proprio giardino di casa e di farli valorizzare come meglio credono dai propri allenatori. Se si è iscritta soltanto la Juventus, vuol dire che c'è un problema".