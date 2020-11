Grosseto, il Dg tuona: "Danneggiati da cambi di regole. Non escludo il ritiro dal campionato"

Ai microfoni di tuttoc.com, è intervenuto il Dg del Grosseto Filippo Marra Cutrupi, che ha voluto parlare del momento che sta vivendo la Serie C a causa della pandemia data dal Covid-19. Con una dichiarazione shock: "Il Grosseto pensa al ritiro dal campionato. Abbiamo costruito la squadra sui giovani e cambiando in corso le regole si danneggiano le società e ci mettono in ginocchio. In ginocchio siamo già per il governo e protocollo e non abbiamo ristoro. Noi non siamo in grado di mantenere impegni assunti pur giocando con cinque giovani a partita. Con prospettiva di questo passo non riusciamo ad ottenere più di 200 mila euro nel budget previsto, sul minutaggio. Pertanto bisognerà pensare a ridimensionare tutto e non escludo la che proprietà decida di ritirare la squadra dal campionato. Ci aspettiamo il ripristino delle regole con cui abbiamo iniziato la stagione. Quello che è successo nell’assemblea del 6 ottobre è davvero sconcertante. Non è concepibile che per accontentare qualche presidente del girone C e B la Lega sia ostaggio di decisioni che non hanno senso. Era normale che se una proposta andava ai voti due gironi contro uno avrebbero messo in minoranza il girone A. Ci aspettiamo delle regole precise per il ripristino della legalità senza di queste sarà difficile continuare il campionato".