Grosseto, mercoledì il possibile decisivo incontro per la cessione del club

Possibili novità in vista in casa Grosseto. Come infatti riferisce grossetosport.com, è in ballo una trattativa per l'acquisto del club maremmano, fresco di promozione in Serie C, con una cordata legata al Ds Alfonso Morrone, che dallo scorso 23 maggio ha iniziato a trattare con il presidente Mario Ceri per rilevare il club. La trattativa è stata condotta in gran segreto ma, dopo un paio di incontri tra le parti, ha subito una fase di stallo, tanto che la cordata, con dentro quattro imprenditori, ha iniziato a muoversi anche su altre direzioni.

A ogni modo, mercoledì dovrebbe tenersi l'ultimo incontro, con anche la presenza del sindaco Vivarelli Colonna.