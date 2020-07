Grosseto, Minguzzi: "Dobbiamo crescere e cambiare mentalità, provando a far bene"

vedi letture

Primo giorno di lavoro per il nuovo Grosseto, che ha iniziato a programmare la stagione 2020-2021, che segna il ritorno al professionismo del club. Ai canali ufficiali dello stesso, è il Ds Vincenzo Minguzzi a fare il punto della situazione: "E' il primo giorno di un'annata completamente diversa. Tornando tra i professionisti, il lavoro sarà sicuramente tanto, c'è da crescere e cambiare mentalità, continuando però a far bene come si è fatto bene in questi anni, ma con la consapevolezza che cambierà molto, per altro in un'annata anomale. I campionati finiranno tardi, ricominceranno avanti nel tempo quindi ci sarà da studiare una preparazione diversa; anche il mercato sarà un pochino condizionato da questi eventi".