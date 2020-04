Gubbio, Benedetti: "C'è voglia di tornare in campo. Ma solo in totale sicurezza"

Dalla pagina Facebook del Gubbio arrivano alcune dichiarazioni di Alessio Benedetti, centrocampista classe 1990 della formazione umbra: “La mia vita in quarantena? Di solito mi sveglio alle 8.30 perché devo seguire le lezioni online dell’Università della facoltà di filosofia. Poi pranzo con la mia compagna, un po’ di relax e allenamento secondo la scheda che mi è stata data dallo staff della squadra. La stagione? Speriamo che in sicurezza si possa riprendere, con un occhio di riguardo alla salute. Da parte nostra, di noi calciatori, c’è grande voglia di giocare ma non dipende da noi. Il gruppo è rimasto solido e speriamo di riuscire a mantenerlo anche con questo stop improvviso. L’arrivo al Gubbio? Ero in ritiro con la Viterbese e quando ho saputo di questa possibilità ho dato subito il mio assenso. Poi c’è stata un po’ di attesa legata alla posizione di Simone Palermo. Alla fine sono contento di essere arrivato, per tornare praticamente a casa mia”.