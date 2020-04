Gubbio, Coda: "Eravamo cascati dal giornale, ma abbiamo dato la svolta alla stagione"

Ai canali ufficiali del club, ha parlato il difensore del Gubbio Andrea Coda: "Ci stiamo abituando a questa situazione, anche se all'inizio non è stato facile essere costretti dentro l'appartamento: io e la mia ragazza abbiamo seguito in modo ferreo le direttive, ma è stata tosta, all'inizio uno si fa anche prendere dal panico. Io ho sempre cucinato, mi piace farlo e in questo periodo mi sono dilettato ancora di più, cerco di normalizzare la giornata, tra cose domestiche ed esercizi per mantenere almeno la fibra muscolare".

Sull'attualità: "Eravamo cascati dal giornale, ora siamo con il boccaglio! (ride, ndr) A parte gli scherzi, quando sono arrivato a Gubbio c'erano un po' di problemi legati a tante situazioni, ma ci siamo ripresi, e prima dello stop avevamo dimostrato che potevamo rompere le scatole un po' a tutti, eravamo riusciti a trovare la giusta amalgama tra tutti: ci saremmo potuti togliere altre soddisfazioni, a gennaio si erano sistemate tante cose. Quando arrivai mi sono allenato un po' senza firmare il contratto, tra età e infortuni mi serviva un po' di tempo, ma vedevo una squadra con grande potenziale e voglia di fare, la stessa che ho io".

Conclude: "Io sto seguendo anche il corso da allenatore, ma è chiaro che anche questi sono ora tutti on line, hanno posticipato tutto al mese prossimo".