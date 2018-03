Gubbio, da valutare la posizione di mister Pagliari

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano/TuttoLegaPro.com

Il futuro di Dino Pagliari sulla panchina del Gubbio, è sempre più in bilico. Il ko odierno contro la Reggiana ha fatto scattare l’ultimatum in casa rossoblu, dove per qualche ora sembrava anche vicina la soluzione dell’esonero. L’idea di concedere una prova di appello all’ex allenatore del Pisa è comunque maturata anche grazie al turno infrasettimanale, che vedrà il girone B nuovamente in campo tra poche ore. Pagliari quindi dovrà fare bottino pieno nella gara di mercoledì 21 contro il Renate, formazione in netta difficoltà nelle ultime giornate.