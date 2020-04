Gubbio, Filippini: "In questo momento parlare di calcio è irrispettoso"

vedi letture

Lorenzo Filippini, calciatore del Gubbio, ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali del club: "Sono venuto qui con grandi aspettative, la prima parte non è andata come ci si aspettava. In questo momento parlare di calcio mi sembra irrispettoso, ci sono state molte vittime. C'è la salute di tutti, ci sarà chi deciderà per il nostro futuro, ma la priorità rimane la salute".

Il suo passato nella Lazio?

"Ho iniziato a 11 anni nella Lazio. Ho avuto tanti allenatori importanti, tra cui Simone Inzaghi. È stato il più importante, ho sempre avuto un buon rapporto. Essendo un ex calciatore sa come relazionarsi con i suoi giocatori. Si vede poi il percorso che sta facendo".

Il calciatore più forte che ha incontrato?

"Ti posso dire Ciano e Ciccio Caputo, stiamo vedendo tutti quelli che sta facendo in A".