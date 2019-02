Gubbio, Galderisi: "Accettiamo il pareggio ottenuto sul campo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio sul campo del Fano, il tecnico del Gubbio Giuseppe Galderisi ha commentato: "Accettiamo il pareggio ottenuto sul campo, era una partita molto complicata. Mister Epifani è stato un mio giocatore, l'ho allenato ed è stato il mio capitano. E' stata una bella emozione vederlo lì di fronte a me in panchina. Sapevamo che sarebbe stata una sfida dove sarebbe contato il particolare. Noi siamo stati bravi a sfruttare e gestire, loro a trovare il pareggio con un gran tiro. Abbiamo messo in campo la nostra identità, anche se non ci siamo esattamente riusciti a causa del terreno di gioco. Per tutto quello che facciamo qualche tiro in più avrebbe potuto portarci una gioia in più".