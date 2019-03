Gubbio, Galderisi: "Momento cruciale per la nostra stagione"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Scontro diretto in chiave salvezza domani per il Gubbio in casa della Giana Erminio: "Arriviamo a questa partita fondamentale per il nostro futuro - ha dichiarato mister Giuseppe Galderisi alla vigilia, come raccolto dai colleghi di Trgmedia.it - con grande rabbia per i punti persi nell'ultimo periodo e voglia di migliorare determinati aspetti in cui siamo ancora carenti. Abbiamo gestito in settimana coloro che hanno giocato tanto nell'ultimo periodo e lavorato tanto con gli elementi che sin qui hanno avuto meno spazio. Di fronte troveremo una squadra in crescita, reduce da una vittoria in trasferta in un campo difficile come Bolzano e giocando in casa loro troveremo sicuramente un ambiente caldo, che renderà tutto ancor più complicato. Siamo in un momento cruciale dell'annata: chi adesso riesce a fare qualcosa di importante, può svoltare la stagione. Siamo chiamati a non avere paura di nulla, a non scappare, serve coraggio, cattiveria e determinazione ma al contempo dobbiamo provare ad essere equilibrati e brillanti in un momento della stagione dove tutti hanno acciacchi e problemi e soprattutto dove i punti hanno un peso specifico notevole".