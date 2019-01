Gubbio, Galderisi vorrebbe riabbracciare Francesco Forte

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Con Ettore Marchi ormai destinato a vestire la maglia del Monza, il Gubbio dovrà a breve guardarsi intorno sul mercato per sostituire il centravanti. E pare che un desiderio in questo senso Giuseppe Galderisi l'abbia espresso. Come riportato da gubbiofans.it infatti l'allenatore sarebbe ben felice di riabbracciare Francesco Forte.

Il classe '93 infatti aveva fatto bene con Galderisi già nella seconda metà della stagione 14/15, con 10 gol in 18 match. Tornato in rossonero, è esploso in avvio di campionato 2016/17 ancora sotto la guida di Galderisi che lo aveva rivoluto. Una prima metà di stagione straordinaria, con 15 gol in 21 gare di campionato. Tant'è che a gennaio il Perugia ne richiese il prestito all'Inter, a quel tempo club proprietario del cartellino. Un connubio che, spezzatosi, non creò giovamento a nessuno dei due. Forte ai Grifoni iniziò bene ma poi non segnò più da febbraio in poi, mentre Galderisi a marzo venne esonerato.

L'allenatore è tornato solo di recente in panchina, al Gubbio appunto, mentre Forte, dopo esser passato dallo Spezia in B, sta tentando la fortuna all'estero, esattamente con i belgi del Beveren. Forte però ha un contratto triennale e gioca nella prima serie del campionato del Belgio. Non sarà facile convincerlo. Non c'è due senza tre per Galderisi e Forte? Ce lo dirà il mercato.