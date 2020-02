Catania e Gubbio. Sono queste le ultime due squadre che si sono mosse per mettere sotto contratto lo svincolato Daniele Cacia. Intervistato da Tuttoc.com il direttore sportivo degli egubini Stefano Giammarioli ha però spiegato che l’attaccante vuole la Serie B e quindi difficilmente accetterà la categoria: “Ho un ottimo rapporto con lui, ma non credo proprio che sia disposto ad accettare una proposta dalla C. Penso che attenda una chiamata dalla Serie B. - continua Giammarioli – Stiamo valutanto attentamente il mercato degli svincolati per capire se c’è la possibilità di prendere qualcuno davanti”.