Gubbio, il club lavora alle cessioni: Malaccari e Marchegiani in uscita

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il Gubbio sta valutando il futuro e, dopo l’ingaggio di Federico Guidi come nuovo allenatore, il club sta decidendo chi confermare o meno per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Nicola Malaccari e Gabriele Marchegiani potrebbero lasciare il sodalizio eugubino per altre destinazioni. Lo riporta Tuttoc.com.