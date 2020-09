Gubbio, il Ds esclude Guberti per il suo ingaggio. Il giocatore: "Mai toccato aspetti economici"

Trova conferma quanto riportato da TMW circa l'interesse del Gubbio per lo svincolato Stefano Guberti, ma in merito alla vicenda si è aperta una querelle tra le parti. Il Ds della formazione eugubina, Stefano Giammarioli, ha infatti dichiarato che il giocatore "vorrebbe venire volentieri e sulle qualità non si discute, ma non ce lo possiamo permettere", ma immediata è stata la risposta del diretto interessato, contattato da tuttoc.com: "Tramite una persona di fiducia c’è stato un contatto con il Gubbio, club a cui ho dato la mia piena disponibilità nel valutare un’eventuale offerta visto il bel progetto che sta nascendo e la presenza di un allenatore come Torrente. Non è mai stato toccato l’argomento economico, per me in questo momento non è la priorità, per cui non capisco perché il direttore affermi che non si possano permettere Guberti. Dico questo senza nessuna polemica, voglio solo ribadire che mi farebbe piacere valutare il progetto e l’offerta di una società seria come quella eugubina”.