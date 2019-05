Gubbio, in arrivo dall’Under 19 il tecnico Guidi

© foto di Federico De Luca

Federico Guidi, ex tecnico della Fiorentina Primavera, è pronto a lasciare la guida dell’Italia Under 19 per allenare in Serie C. Il Gubbio, dopo la separazione con Giuseppe Galderisi, è infatti deciso a puntare su Guidi per la prossima stagione e starebbe stringendo i tempi per annunciarlo già all’inizio della prossima settimana e iniziare così a programmare il futuro. Lo riferiscono i colleghi de La Gazzetta dello Sport.