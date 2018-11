Gubbio, in arrivo Galderisi. Nel pomeriggio l'incontro decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gubbio in cerca di un nuovo allenatore. Con Sandreani fresco di esonero la società umbra si è già attivata per reperire una nuova guida per la prima squadra. Secondo quanto raccolto da GianlucaDiMarzio.com la scelta sarebbe già ricaduta su Giuseppe Galderisi. Nel pomeriggio l’incontro tra le parti per limare gli ultimi dettagli e poi ufficializzare l’accordo.