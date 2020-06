Gubbio, in settimana incontro Giammarioli-Torrente. Si va verso la conferma del tecnico

In casa Gubbio è atteso per questa settimana l'incontro fra il direttore sportivo Stefano Giammarioli e l'allenatore Vincenzo Torrente per la fumata bianca relativa alla permanenza dell'ex calciatore sulla panchina rossoblù. Una conferma scontata che verrà ratificata nei prossimi giorni per iniziare poi a programmare il futuro in vista della prossima stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.