Gubbio, Juanito Gomez: "Fatico a essere fiducioso, ma abbiamo voglia di giocare"

Nel corso dello speciale AspettateC, in onda ogni venerdì su Sportitalia, è intervenuto l'attaccante del Gubbio Juanito Gomez: "Tutti vorremmo essere in campo, e giocare la domenica, ma purtroppo questa situazione è peggiorata, e ora è importante rimanere a casa per cercare di uscirne tutti insieme. Ci alleniamo a casa, abbiamo anche avuto il permesso di rientrare nelle nostre abitazioni, ma speriamo di tornare presto a giocare: faccio fatica a essere fiducioso, ma abbiamo voglia di giocare. Non sarà un problema giocare in estate, questo mestiere è troppo bello per restare in casa a non far nulla. Ricordo ancora quando ci siamo allenati in città, è stato un modo per sentirci vicini alla piazza che allora non poteva venire allo stadio, queste cose mancano. Ma non si può assolutamente mettere a rischio la vita delle persone, dobbiamo solo ascoltare i parere dei medici".

Prosegue poi: "Non ci possiamo allenare più di un'oretta e mezza, ma questo ci consente di passare tempo con le nostre famiglie, ed è bello per me poter dedicare tempo alla mia compagna e a mio figlio".

In ultimo un appello ai giovani: "So che la situazione è difficile, ma occorre stare in casa, perché nessuno è immune, e si deve fare tutti attenzione".