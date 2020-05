Gubbio, Maini: "Dispiace stop del campionato, ma prima aspettiamo esito assemblea"

Ai canali ufficiali del Gubbio, nella consueta intervista settimanale, è intervenuto il difensore del Gubbio Marco Maini: "Sto passando questa quarantena in casa, come tutti, studiavo per sostenere gli esami di Scienze Motorie, guardavo film e mi allenavo, anche se adesso ho avuto modo, con le nuove normative, di poter andare in bici per i colli bolognesi. Qua a Bologna, nel Pontevecchio, ho iniziato la mia carriera, per poi approdare al Bologna a 11 anni circa, e li sono rimasto fino alla Primavera: uno dei ricordi più belli è stata proprio la chiamata della squadra, a 11 era come essere più che al Real Madrid. Laggiù sono stato bene, poi nel professionismo è arrivata la chiamata dell'Ancona, da li sono passato alla Lucchese, dove mi ha portato Baldini e dove sono rimasto due anni e mezzo. Con Galderisi, che era subentrato al mister, ho avuto poi un ottimo impatto, e infatti a Gubbio lo scorso anno mi ha voluto lui: sono arrivato a fine dicembre, perdemmo male a Verona, ma per fortuna poi abbiamo disputato un ottimo girone di ritorno".

Si passa poi agli aneddoti della carriera: "Ce ne sono tanti, passare tutti i giorni, tutto l'anno, in uno spogliatoio fa accadere tante cose, ed è quello che più mi manca: condividere un ambiente come quello è davvero bello, spero davvero si possa tornare presto alla vita di sempre. A Gubbio per fortuna ho trovato un ottimo gruppo, c'è sempre da scherzare, ci solleviamo sempre l'uno con l'altro".

Sul futuro: "Il calciatore di C non è quello di A, e io devo anche guardare al futuro, ci ho pensato spesso a cosa potrei fare. Per questo mi sono iscritto all'università, sto mettendo delle basi per non essere preso alla sprovvista tra qualche anno. Adesso però penso al Gubbio, dispiace aver interrotto perché eravamo in un'ottima condizione e avremmo potuto dar del filo da torcere a chiunque, il bilancio tracciato è buono, ma prima di parlare aspettiamo l'esito dell'assemblea di domani: non possiamo far altro che attenerci a quanto emergerà".