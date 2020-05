Gubbio, Munoz: "La cosa più importante adesso è la salute, fermarsi è stato giusto"

"All'inizio ho fatto una spesa per due-tre settimane, poi non sono mai uscito!": esordisce così, anche con una sorta di battuta, il difensore del Gubbio Rafa Munoz. Che, ai canali ufficiali della società, ha poi proseguito: "Non è stato facile attraversare da solo questo periodo, ma ora sto meglio, sono più sereno. Io sono arrivato qui dal Marbella, volevo avere un'esperienza nuova in un calcio diverso da quello spagnolo, e Gubbio è stata la giusta occasione. Qua il calcio è molto diverso, in Italia c'è più tattica rispetto alla Spagna: mi sto abituando, sono sicuro che l'anno prossimo sarà ancora meglio, sono già cresciuto dall'inizio e il tempo mi aiuterà. Ho imparato anche altri ruoli, come a esempio il quinto, che non avevo mai fatto. Ma di migliorare lo devo a me stesso e anche alla mia famiglia, che ha fatto molti sacrifici per farmi giocare".

Sulla situazione attuale: "La cosa più importante adesso è la salute, fermarsi è stata la cosa giusta. Non mettiamo a rischio solo noi stessi, ma anche le nostre famiglie e le persone che ci circondano. Quindi aspettare era giusto".