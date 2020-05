Gubbio, Notari: "A favore del merito sportivo per la 4^ promozione. Impossibile disputa playoff"

Sauro Notari, presidente del Gubbio, ha rilasciato ai canali ufficiali del club alcune dichiarazioni in merito all'assemblea di Lega Pro svoltasi ieri pomeriggio: "La posizione della nostra società in assemblea è stata coerente con quanto abbiamo sempre dichiarato fin dai primi giorni dopo lo stop al campionato. Riteniamo sia impossibile proseguire la stagione, c'è un'emergenza sanitaria mondiale che sta mettendo in ginocchio famiglie, attività artigianali, commerciali ed industriali, c'è l'assoluta priorità di proteggere la salute degli individui, ogni sacrificio in questo momento deve essere veicolato in quella direzione e pertanto il mio ruolo mi impone di evitare di far correre rischi ai miei tesserati e alle loro famiglie.

Pertanto in assemblea la nostra società ha votato per lo stop al campionato, per la promozione diretta delle squadre in testa alle classifiche dei 3 gironi, per il blocco delle retrocessioni e dei ripescaggi e per applicare il metodo del merito sportivo per la quarta promozione. Non potendo giocare le gare di campionato riteniamo sia impossibile poter disputare playoff ed eventualmente playout, abbiamo votato con la serenità di chi evidentemente non è coinvolto in nessuna di queste situazioni ma soprattutto con un grande senso di responsabilità che ogni essere umano deve avere di fronte ad un'emergenza come quella attuale, non si possono anteporre interessi personali di classifica con la salute delle persone.

E da cittadino prima che da presidente di una società di calcio il mio ringraziamento va a medici, infermieri, operatori sanitari, volontari che in questo periodo stanno facendo sforzi immani per curare i malati a volte purtroppo anche sacrificando la loro vita.

Auspico pertanto che il Consiglio Federale che dovrà pronunciarsi prossimamente tenga in considerazione le proposte avanzate dall'assemblea delle società di Lega Pro".